المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص 75 مليون يورو لإعادة المواطنين العالقين إلى أوطانهم

بروكسل - (د ب أ)

أعربت المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- عن رغبتها في إتاحة 75 مليون يورو (2ر82 مليون دولار) من ميزانية التكتل لعام 2020 للمساعدة في إعادة المواطنين العالقين إلى أوطانهم جوا، وتعزيز المخزون الطبي وسط انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، "العودة الآمنة لمواطنينا هي أولويتنا. نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل ضمان لم شملهم بأسرهم في أقرب وقت ممكن خلال تلك الفترات الصعبة".

أعادت رحلات الطيران الأوروبية حتى الآن نحو 2300 مواطن، على رأس الجهود الوطنية. وأضافت المفوضية الأوروبية أنه من المقرر تنظيم أكثر من 80 رحلة جوية إضافية في الأيام المقبلة.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه في ظل المقترح سوف تصل ميزانية المخزون الطبي بالاتحاد الأوروبي إلى إجمالي 80 مليون يورو، ما يسمح للتكتل بدعم إمدادات من أجهزة التهوية والأقنعة الواقية والملابس الطبية الأساسية.