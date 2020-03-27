لبنان: 23 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة وحظر تجوال ليلي

وكالات:

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 391 مصابا اليوم، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس الخميس، وعن تسجيل وفاة واحدة لمصاب كان يعاني من أمراض مزمنة، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الوطنية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، إنه "حتى تاريخ 27/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة إصابة بفيروس كورونا، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس".

وأضافت: "كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت".

وختمت تقريها بالقول: "تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خصوصا الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تتعلق بتحديد أوقات فتح وإقفال الشركات والمؤسسات الخاصة وسير المركبات في إطار التشدد في مكافحة وباء كورونا.

وعليه، وتطبيقاً لحالة التعبئة العامة في البلاد، ستقوم قوى الأمن الداخلي بما يلي:

1. منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات، ما بين الساعة 7.00 مساء والساعة 5.00 صباحاً اعتبارا من تاريخ اليوم 27/3/2020، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

2. مراقبة تقيّد المؤسسات المستثناة من الإقفال التام بأوقات العمل وإجراءات الوقاية المحدّدة لها، وذلك تحت طائلة الإقفال الفوري وتسطير محضر ضبط بحقها في حال المخالفة.

3. التشدّد في مراقبة تقيد المواطنين المتجولين في المركبات العمومية والخاصة بغية الحد من تنقلاتهم.