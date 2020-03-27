أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

نيوزيلندا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

05:13 ص الجمعة 27 مارس 2020
نيوزيلندا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

ارشيفية

ولنجتون - (د ب أ)
أعلنت نيوزيلندا اليوم الجمعة عن تسجيل 85 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة بذلك أكبر زيادة يومية في عدد حالات الاصابة بالمرض، حيث أن البلاد في حالة توقف تام بسبب الإغلاق المفروض من قبل الحكومة.

وقال اشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في نيوزيلندا خلال مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ حتى الآن 368.

وقال بلومفيلد إن 37 مريضا تعافوا من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس، بينما يخضع مريض واحد فقط للعلاج في العناية المركزة.

وقال إن أكثر من 2500 من العاملين في القطاع الصحي المتقاعدين وقعوا على استمارة للمساعدة في التعامل مع المرض، مشيرا إلى أن البلاد لديها ما يكفي من معدات الحماية الشخصية للموظفين الطبيين، بما في ذلك 18 مليون غطاء وجه طبي.

ويجري فحص العديد من الحالات في خليج هوكس حيث رست السفينة روبي برينسيس السياحية هناك قبل وصولها إلى أستراليا. وكان قد تأكد إصابة العديد من الركاب بالمرض منذ ذلك الحين.

نيوزيلندا فيروس كورونا الحجر الصحي

الخبر التالى:

فيروس كورونا: ما هو البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يكترث لهذا الوباء؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 495

    عدد المصابين

  • 102

    عدد المتعافين

  • 24

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 510108

    عدد المصابين

  • 120983

    عدد المتعافين

  • 22993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان