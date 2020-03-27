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بعد تسجيل أعلى معدل إصابات بالعالم.. ترامب: تحرز تقدما ضد كورونا

12:09 ص الجمعة 27 مارس 2020
بعد تسجيل أعلى معدل إصابات بالعالم.. ترامب: تحرز تقدما ضد كورونا

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا ضد ‎فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، معربا عن ثقته في هزيمة الفيروس.

‎وأعرب ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، اليوم الخميس، عن شكره للكونجرس على تمرير أكبر حزمة إنقاذ لإسعاف الشركات الأمريكية، تصل قيمتها إلى 2.3 تريليون دولار وتتضمن توفير الرواتب ودعم الأفراد.

وأضاف، أن الحزمة الاقتصادية تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين بما في ذلك دفع الرواتب.

وتابع "‏‎سفينة طبية ستصل إلى ولاية نيويورك يوم السبت".

وارتفعت الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من ٨١ ألف حالة، متخطية الصين ، بؤرة الفيروس.

دونالد ترامب فيروس كورونا الكونجرس

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