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لبنان يمدد التعبئة العامة في البلاد إلى 12 أبريل المقبل

02:19 م الخميس 26 مارس 2020
لبنان يمدد التعبئة العامة في البلاد إلى 12 أبريل المقبل

لبنان يمدد التعبئة العامة في البلاد

بيروت- (د ب أ):

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الخميس تمديد التعبئة العامة في البلاد إلى 12 ابريل المقبل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك جاء بعد اجتماع عقده المجلس صباح اليوم بدعوة من الرئيس ميشال عون لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور.

وحسب الوكالة، استهل الرئيس عون الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت في إطار الرقابة من فيروس الكورونا، مشددا على أهمية التمييز بين إعلان حالة التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ، والتي تستند الى النصوص القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.

وأشارت الوكالة أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عرض أهمية الوصول إلى نسبة عالية من الإلتزام، وأشاد بالإجراءات والتدابير التي تولتها القوى العسكرية والأمنية، واطلع الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس الكورونا والتي قضت بالتمديد لفترة إعلان التعبئة العامة لغاية 12 من الشهر المقبل.

ووفقا للوكالة ، رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية إلى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكلف لمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج.

التعبئة العامة لبنان فيروس كورونا

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