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اختفاء المرشح الرئاسي السابق وفريق حملته شمال مالي

12:27 م الخميس 26 مارس 2020
اختفاء المرشح الرئاسي السابق وفريق حملته شمال مالي

سمويلا سيسي

باماكو- (د ب أ):

يجري البحث اليوم الخميس عن المرشح الرئاسي السابق في مالي، سمويلا سيسي، والوفد المرافق له، حيث اختفوا في شمال البلاد.

وقال ديمبا تراوري، المتحدث باسم حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" المعارض، في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء إن سيسي، زعيم الحزب، وفريقه فقدوا ظهر الأربعاء في منطقة تمبكتو.

وأضاف تراوري إن الوفد الذي كان يقوم بحملة للانتخابات التشريعية الوشيكة، غادر بلدة سارافيري الساعة 1530 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء للسفر إلى بلدة كوميرة، على بعد نحو ساعة، لكنه لم يصل.

وقال تراوري إنه: "لا يمكن الاتصال برئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية ولا أي من أعضاء وفده على هواتفهم في الوقت الحالي".

سمويلا سيسي مالي باماكو

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