ارتفاع الاصابات بكورونا في عمان إلى 109 حالات
عمان- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد لمواطنين ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 109 حالات.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر صفحتها على "تويتر" اليوم ، إن خمس حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتين مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا.
وأضافت أن ثلاث حالات تخضع للتقصي الوبائي، مشيرة إلى أن 23 حالة تماثلت للشفاء .
وأهابت الوزارة بالجيمع التزام العزل الصحي والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
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