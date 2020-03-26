ارتفاع الاصابات بكورونا في عمان إلى 109 حالات

عمان- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد لمواطنين ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 109 حالات.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر صفحتها على "تويتر" اليوم ، إن خمس حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتين مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا.

وأضافت أن ثلاث حالات تخضع للتقصي الوبائي، مشيرة إلى أن 23 حالة تماثلت للشفاء .

وأهابت الوزارة بالجيمع التزام العزل الصحي والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .