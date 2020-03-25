الرئيس الموريتاني يعلن إنشاء صندوق لمكافحة فيروس كورونا

نواكشوط - (دب ا)

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، عن إنشاء صندوق لمكافحة فيروس كورونا، ضمن حزمة إجراءات للتخفيف من الانعكاسات المحتملة لفيروس كورونا على البلد .

وقال الرئيس الموريتاني في خطاب وجهه إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي إن الدولة رصدت 69 مليون دولار لهذا الصندوق لتوفير الحاجيات الاساسية من مواد غذائية وأدوية وسيكون الصندوق مفتوحا أمام كل من يريد المساهمة في هذا المجهود الوطني .

وأضاف أن جزءا من موارد هذا الصندوق سيخصص لاقتناء كافة احتياجات الدولة من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بمكافحة الفيروس وصرف إعانات شهرية لثلاثين ألف أسرة من الطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود النساء والعجزة وذوي الاعاقةطيلة ثلاثة أشهر .

وأعلن الرئيس الموريتاني تحمل الدولة للضرائب والرسوم الجمركية على الزيوت والحليب المجفف والقمح والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة وتحمل فواتير الماء والكهرباء عن الأسر الأكثر فقرا لمدة شهرين.

وقال إن البلاد مقبلة على تأثيرات محتملة منها اضطرابات في التموين بالمواد الغذائية بسبب تأثيرات فيروس كورنا على حركة التبادل التجاري العالمية.

ودعا المواطنين والمقيم إلى احترام الاجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس والبقاء في المنازل قدر المستطاع .

وكشف الرئيس الموريتاني أن الوضعية الحالية قد أضفت تعقيدات جديدة على حياتنا اليومية وقد تفرز انعكاسات أخرى أكثر تأثيرا بحسب ما تؤول إليه الأمور على المستويين الداخلي والخارجي.

وقال إن التأثيرات المحتملة منها ما قد يحدث من اضطراب في تموين السوق الوطنية نتيجة ارتباك حركة التجارة العالمية ومن نقص في قدرة المواطنين على الكسب وتأمين حاجياتهم المختلفة.