أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في جنوب أفريقيا إلى 709 حالات

02:53 م الأربعاء 25 مارس 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في جنوب أفريقيا إلى 709 حالات

فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قد ارتفع في جنوب إفريقيا إلى 709 حالات، محذرا من أن الأسوأ لم يأت بعد، وسط تفشي الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي .

وقال الوزير زويلي مخيزى في مقابلة مع هيئة الإذاعة الوطنية (سابك): "نتوقع أنه لا يزال هناك زيادة كبيرة سوف تحدث في عدد الحالات، ونتوقع أيضا أن جنوب إفريقيا عليها أن تبذل الكثير من الجهد لاحتواء التفشي".

وأضاف: "ما زلنا في الأيام الأولى".

وارتفع عدد الإصابات في جنوب أفريقيا بسرعة منذ أن أعلنت عن أول حالة مؤكدة لها في 5 أذار/مارس. وأصبحت الدولة الآن هي الأكثر تضررا بالفيروس في قارة أفريقيا، لكنها لم تسجل بعد أي حالة وفاة.

وتستعد جنوب أفريقيا لتنفيذ إغلاق فى مختلف أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من منتصف ليل غد الخميس (2200 بتوقيت جرينتش). وسوف تبقى الخدمات الأساسية فقط متاحة، مثل محلات السوبر ماركت والخدمات الطبية.

وقال مخيزى: "عندما نتحدث عن الإغلاق، لا يتعلق الأمر بحركة السيارات والعمال، وما إلى ذلك. إنه الاختلاط بين الناس هو الذي نريد الحد منه".

وأشار أيضا إلى ضرورة تجنب التنقلات الكثيرة للأشخاص التي تشهدها جنوب أفريقيا بشكل تقليدي خلال عطلة عيد الفصح الوشيكة.

وقال "نريد أن يبقى الناس حيثما هم وفي أماكنهم".

فيروس كورونا جنوب أفريقيا جوهانسبرج

الخبر التالى:

ماجد الفطيم: "كارفور" يشهد زيادة كبيرة في الطلب عبر الانترنت بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 442

    عدد المصابين

  • 93

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 439570

    عدد المصابين

  • 111926

    عدد المتعافين

  • 19638

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان