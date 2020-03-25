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السعودية تسجل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:52 م الأربعاء 25 مارس 2020
السعودية تسجل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة

(وكالات):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الأربعاء، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠.

وأكد في إيجاز صحفي حول مستجدات الوضع بشأن فيروس كورونا، أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة، بحسب ما نقلته "العربية".

إلى ذلك، وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وكان الملك سلمان، أصدر الاثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.

وزارة الصحة السعودية السعودية فيروس كورونا الملك سلمان

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