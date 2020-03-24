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بريطانيا: وفاة 422 شخصًا جراء كورونا و8077 إصابة جديدة بالوباء

07:41 م الثلاثاء 24 مارس 2020
بريطانيا: وفاة 422 شخصًا جراء كورونا و8077 إصابة جديدة بالوباء

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

وكالات

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 422 وفاة بفيروس كورونا، و8077 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن افتاح مستشفى مؤقت خلال الأسبوع المقبل، شرق لندن بسعة 4000 سرير، بمساعدة الجيش البريطاني,

وقال وزير الصحة، إنه سيتم الاستعانة بطلبة السنة الأخيرة في كليات الطب والتمريض، لمواجهة انتشار وباء كورونا القاتل.

فيما أعلن مدير مصلحة السجون في بريطانيا، إصابة 13 سجينًا و12 حارسًا بفيروس كورونا و 4000 موظف يعزلون أنفسهم اختيارياز

مات هانكوك وزير ‏الصحة البريطاني بريطانيا فيروس كورونا حالات وفاة

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