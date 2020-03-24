تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراقي

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت صحة إقليم كردستان العراقي صباح اليوم الثلاثاء عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عاصمة الإقليم أربيل.

وأوضحت الصحة، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن من بين تلك الحالات طفل عمره عام، وأخر عمره 9 سنوات، مع ثلاث نساء ورجل واحد، مضيفة أنه بذلك يرتفع مجموع الإصابات في إقليم كردستان إلى 91 حالة.​