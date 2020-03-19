فيروس كورونا في إيطاليا.. حافلات عسكرية تحمل توابيت إلى محرقة الجثث

روما- (بي بي سي):

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن حافلات من الجيش تساعد في نقل الموتى إلى محرقة الجثث في مدينة بيرجامو، بإقليم لومبارديا شمالي البلاد، إذ لم تعد المقبرة المحلية قادرة على استيعاب المزيد من الجثث لدفنها.

وعرض الوكالة فيديو على تويتر لحوالي 30 عربة عسكرية محملة بـ 70 تابوتا.

وسجلت إيطاليا 475 حالة وفاة جديدة في يوم واحد أمس جراء تفشي الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3000 حالة وفاة، وهي أكبر زيادة منذ تفشي المرض.

وكانت حالات الإصابة المؤكدة قد بلغت 35713 حالة في البلاد، بينما تعافى أربعة آلاف.

وسجلت لومبارديا، المنطقة الأشد تضررا بتفشي الفيروس، 319 حالة وفاة في يوم واحد.

وتعد إيطاليا ثاني أشد دول العالم تضررا بالفيروس بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة العام الماضي، وتسبب في وفاة نحو 8758 شخصا، معظمهم في الصين.