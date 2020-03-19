ما هي القارة الوحيدة التي لم يُرصد بها فيروس كورونا؟

لندن- (بي بي سي):

حتى الآن لم يُرصد فيروس كورونا المتحور في القارة القطبية الجنوبية.

بصرف النظر عن أعداد طيور البطريق الكثيرة، هناك أيضًا العديد من فرق الباحثين الدوليين في القارة.

ولم يثبت لحد الآن وجود إصابات كما لم ترصد أعراض بينهم.

ويجب أن يخضع الباحثون البريطانيون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل أن يتمكنوا من الذهاب إلى القارة الجنوبية ، وهناك خطط طارئة في حالة تعطل خطوط الإمداد إلى مختلف المحطات.

على مدار العام ، هناك أكثر من 1000 باحث من بلدان مختلفة في القارة القطبية الجنوبية.

كما أن أقرب مستشفى توجد فيه وحدة للعناية المركزة يقع على بعد آلاف الأميال في تشيلي.