أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

ما هي القارة الوحيدة التي لم يُرصد بها فيروس كورونا؟

11:32 ص الخميس 19 مارس 2020
ما هي القارة الوحيدة التي لم يُرصد بها فيروس كورونا؟

القارة القطبية الجنوبية

لندن- (بي بي سي):

حتى الآن لم يُرصد فيروس كورونا المتحور في القارة القطبية الجنوبية.

بصرف النظر عن أعداد طيور البطريق الكثيرة، هناك أيضًا العديد من فرق الباحثين الدوليين في القارة.

ولم يثبت لحد الآن وجود إصابات كما لم ترصد أعراض بينهم.

ويجب أن يخضع الباحثون البريطانيون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل أن يتمكنوا من الذهاب إلى القارة الجنوبية ، وهناك خطط طارئة في حالة تعطل خطوط الإمداد إلى مختلف المحطات.

على مدار العام ، هناك أكثر من 1000 باحث من بلدان مختلفة في القارة القطبية الجنوبية.

كما أن أقرب مستشفى توجد فيه وحدة للعناية المركزة يقع على بعد آلاف الأميال في تشيلي.

هذا المحتوى من

القارة القطبية الجنوبية فيروس كورونا

الخبر التالى:

إمبراطور وإمبراطورة اليابان يؤجلان زيارة بريطانيا بسبب كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة: غلق المطاعم والمقاهي والملاهي لمدة 11 ساعة حتى نهاية مارس