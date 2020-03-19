العراق: إصابة مسؤول القسم الصحي في قيادة شرطة النجف بكورونا
08:17 ص الخميس 19 مارس 2020
بغداد - أ ش أ:
أفاد مصدر في دائرة صحة النجف بالعراق، اليوم الخميس، بأن مسؤول القسم الصحي في قيادة شرطة النجف أصيب بفيروس كورونا.
وقال المصدر - لقناة "السومرية نيوز" - "إن مسؤول القسم الصحي في قيادة شرطة النجف اصيب بفايروس كورونا"، مبينًا أن العدوى جاءت من زوجته التي كانت مشخصة كمصابة بالفيروس.
وأضاف المصدر أن المسؤول الآن في العزل الصحي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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