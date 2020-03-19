روسيا تدرس تكثيف الإجراءات التقييدية وإلغاء الأحداث الرياضية بسبب كورونا

موسكو - أ ش أ:

تدرس الحكومة الروسية إمكانية تكثيف الإجراءات التقييدية في جميع أنحاء البلاد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بما في ذلك إلغاء الفعاليات الجماعية وتغيير نظام العمل.

وقال مصدر في الحكومة الروسية، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس "إن الحكومة تناقش خيارات مختلفة الآن. بما في ذلك خيار تعديل التدابير التقييدية، إذا لزم الأمر. وتعمل الحكومة على تحليل الوضع مع فيروس كورونا في بلدان مختلفة بعناية: مثل الصين والبلدان الأوروبية - إيطاليا وفرنسا وإسبانيا".

وأضاف "نرى جميعًا ما يحدث هناك وكيف يتطور الوباء، لذلك من بين أمور أخرى، ندرس أيضًا إمكانية تعزيز الإجراءات التقييدية في جميع أنحاء روسيا، إذا لزم الأمر".

وأكد المصدر أن "هذه المناقشات يمكن أن تدور حول تقليل أو إلغاء الفعاليات الثقافية الجماعية والأحداث الرياضية وتطهير مباني الشركات والأقسام وكذلك حول تغيير نظام العمل أو التوجه إلى العمل عن بعد".​