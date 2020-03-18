الاتحاد الأوروبي: يحق للركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم بسبب كورونا استرداد أموالهم

بروكسل - (د ب أ)

ذكرت المفوضية الأوروبية، في إرشادات توجيهية اليوم الأربعاء، في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد( كوفيد - 19) أنه يحق للمسافرين جوًا الذين ألغيت رحلاتهم استرداد أموالهم بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي أدينا فاليان: "ستوفر الإرشادات التوجيهية الصادرة اليوم اليقين القانوني الذي تشتد الحاجة إليه بشأن كيفية تطبيق حقوق المسافرين في الاتحاد الأوروبي بطريقة منسقة".

وطالب اتحاد النقل الجوي الدولي أمس الثلاثاء بتخفيف القواعد المطبقة نظرا لان حجم الإلغاءات جعل وفاء شركات الطيران بالتزاماتها أمرا مستحيلا.

وتم تعليق السفر داخل أوروبا وخارجها بسبب القيود المفروضة على عبور الحدود، من أجل الحد من انتشار الفيروس.