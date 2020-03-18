الصحة العالمية: ندعم التجارب على أدوية لمكافحة كورونا

جنيف - (د ب أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تقوم بتنسيق التجارب الخاصة بالعديد من الأدوية المحتملة لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة في أنحاء العالم 200 ألف حالة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في مدينة جنيف اليوم الأربعاء: "ربما لا تعطينا التجارب العديدة والمحدودة والتي تتم بوسائل مختلفة، الدليل الواضح والقوي الذي نحتاج إليه لمعرفة أي العلاجات يمكن أن تنقذ الأراوح".

وأضاف: "تستهدف هذه الدراسة العالمية وواسعة النطاق، توفير البيانات القوية التي نحتاج إليها، لتحديد الأدوية الأكثر فعالية."

وحتى الآن، قالت الأرجنتين والبحرين وكندا وفرنسا وإيران والنرويج وجنوب إفريقيا وإسبانيا وسويسرا وتايلاند إنها ستنضم إلى المشروع.

وفي إطار متصل، قال تيدروس إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الذي بدأ تفشيه من الصين في كانون أول/ديسمبر، قد تجاوز 200 ألف حالة، فضلا عن 8 آلاف حالة وفاة.

وتم تسجيل أكثر من 80 بالمئة من تلك الحالات في آسيا وأوروبا.