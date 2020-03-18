أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

كورونا يواصل الانتشار وعدد المصابين به يتخطى 200 ألف

03:35 م الأربعاء 18 مارس 2020
كورونا يواصل الانتشار وعدد المصابين به يتخطى 200 ألف

فيروس كورونا

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد مصابي فيروس كورونا حول العالم تخطى المئتي ألف حالة.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 204 ألف حالة حتى الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 8250 ألفا، واقترب عدد المتعافين من 83 ألفا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة.

فيروس كورونا منصة وورلد ميتر الدولية إيطاليا الصين إيران

الخبر التالى:

القبض على تشكيل عصابي بحوزته مليون صاروخ العاب نارية في القاهرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لمدة 14 يوما.. حجر صحي على العاملين بالسياحة بـ4 محافظات