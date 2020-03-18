كورونا يواصل الانتشار وعدد المصابين به يتخطى 200 ألف

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد مصابي فيروس كورونا حول العالم تخطى المئتي ألف حالة.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 204 ألف حالة حتى الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 8250 ألفا، واقترب عدد المتعافين من 83 ألفا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة.