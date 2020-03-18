أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

محافظة عراقية تفرض حظر التجوال على لمواجهة "كورونا"

01:24 م الأربعاء 18 مارس 2020
محافظة عراقية تفرض حظر التجوال على لمواجهة "كورونا"

أرشيفية

بغداد - أ ش أ

فرضت "خلية الأزمة" بمحافظة "الديوانية" العراقية، اليوم الأربعاء، حظرا للتجوال يستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" . ‪‎ ‪

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية - التي بثت النبأ - أن قرار "خلية الأزمة " استثنى من الحظر الكوادر الصحية، والصحفيين والإعلاميين، وأصحاب الصيدليات، والمصارف الحكومية، وحركة البضائع بكافة أنواعها، وكوادر المشتقات النفطية، وأصحاب المحال التجارية، داعية الأهالي إلى ضرورة الالتزام بالقرارات المتخذة حفاظاً على صحتهم.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا بغداد العراق حظر التجوال

الخبر التالى:

الصين: عقار ياباني أظهر فعالية سريرية جيدة في علاج كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصين: عقار ياباني أظهر فعالية سريرية جيدة في علاج كورونا