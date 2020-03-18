محافظة عراقية تفرض حظر التجوال على لمواجهة "كورونا"

بغداد - أ ش أ

فرضت "خلية الأزمة" بمحافظة "الديوانية" العراقية، اليوم الأربعاء، حظرا للتجوال يستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" . ‪‎ ‪

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية - التي بثت النبأ - أن قرار "خلية الأزمة " استثنى من الحظر الكوادر الصحية، والصحفيين والإعلاميين، وأصحاب الصيدليات، والمصارف الحكومية، وحركة البضائع بكافة أنواعها، وكوادر المشتقات النفطية، وأصحاب المحال التجارية، داعية الأهالي إلى ضرورة الالتزام بالقرارات المتخذة حفاظاً على صحتهم.