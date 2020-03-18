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زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية.. 35 حالة جديدة في تايلاند

10:50 ص الأربعاء 18 مارس 2020
زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية.. 35 حالة جديدة في تايلاند

فيروس كورونا

بانكوك- (د ب ا):

أعلنت تايلاند، الأربعاء، تسجيل 35 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تعد زيادة قياسية لمعدلات الإصابة اليومية في البلاد.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند 212 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة في بيان إن 29 حالة تعود لأشخاص كانوا مخالطين لأشخاص ثبت في السابق إصابتهم بالفيروس أو تواجدوا معهم في نفس المكان.

وأضاف أن ستة من المصابين أشخاص سافروا للخارج أوخالطوا أجانب.

وأوضحت الوزارة أن حالة اثنين من الحالات المصابة الجديدة، مواطن تايلاندي وآخر بلجيكي، خطيرة .
ومن بين 212 حالة، يتلقى 169 شخصا الرعاية في المستشفى في حين خرج 42 آخرون.

وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة بالفيروس.

فيروس كورونا بانكوك تايلاند

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