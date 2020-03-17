أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

رئيس وزراء اليونان: نحن في حرب مع عدو غير مرئي لا يُقهر

11:42 م الثلاثاء 17 مارس 2020
رئيس وزراء اليونان: نحن في حرب مع عدو غير مرئي لا يُقهر

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

أثينا - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، تخصيص مبلغ نحو ملياري يورو؛ لدعم الشركات بعد تفشي فيروس (كورونا).

وقال ميتسوتاكيس- في خطاب رسمي نقلته صحيفة (كاثمريني)" اليونانية- إنه يتم فرض المزيد من القيود على البلاد لمنع تفشي المرض، مضيفا "نحن في حالة حرب مع عدو غير مرئي لكنه لا يُقهر".

وأكد ميتسوتاكيس مجددا ضرورة بقاء الأفراد في منازلهم مع اتخاذ تدابير لدعم الشركات وحثها على عدم فصل العمال.

وأبلغت اليونان حتى الآن عن 387 حالة إصابة مؤكدة بمرض (كوفيد-19)، من بينهم 5 وفيات، كما أمرت بإغلاق المحلات باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت ومحطات الوقود اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

ومن المقرر أيضا أن تغلق اليونان غدا حدودها للجميع باستثناء اليونانيين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن لديهم تصريح خاص.

هذا المحتوى من

Asha
كيرياكوس ميتسوتاكيس فيروس كورونا رئيس وزراء اليونان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تونس تفرض حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا