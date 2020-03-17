سوريا تدين بيان أمريكي أوروبي في الذكرى التاسعة لـ"المؤامرة الكونية"

دمشق - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية السورية اليوم الثلاثاء البيان الأمريكي الأوروبي حول مرور تسعة أعوام على اندلاع الأزمة في سورية التي سقط خلالها مئات الاف القتلى والجرحى وتشرد الملايين.

وقال مصدر رسمي بالخارجية السورية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه "ليس غريباً ولا مستغرباً ما ورد في البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني بمناسبة مرور تسعة أعوام على المؤامرة الكونية التي تستهدف سوريا، والتي تراكم يومياً الفشل والإخفاق أمام صمود السوريين والإنجازات المتتالية للجيش العربي السوري".

وأضف البيان "لقد أثبتت تطورات الأحداث أن ما تعرضت له سوريا وبعض الدول العربية هو سيناريو محكم من قبل قوى الهيمنة والاستعمار القديم المتجدد لإعادة فرض سيطرتها على العالم للتحكم بمقدراته ومصادرة القرار الوطني بما يخدم أجنداتها الاستعمارية، ويمكن إسرائيل بأن تكون لها اليد العليا في المنطقة العربية"، متهما الدول الاوربية بالتعاون مع الحكومة التركية لتدمير سوريا.

واعتبر بيان الخارجية السورية إن أكثر ما يدعو " للاشمئزاز هو ذاك التباكي الكاذب والنفاق الذي يتسم به خطاب الغرب الاستعماري عن حقوق الانسان في سورية وهو الذي يديه ملطختان بدم السوريين، والسبب في معاناته جراء الحرب الظالمة والعقوبات الجائرة التي تمس حياة المواطن السوري ولقمة عيشه وتهجير الملايين بفعل الإرهاب وآثار العدوان على سوريا".

وكانت الأزمة السورية قد دخلت هذا الشهر عامها العاشر وسط سقوط مئات الاف القتلى والجرحى وتشريد الملايين من ديارهم ودمار مدن سورية .