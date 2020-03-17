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وزير الخارجية الألماني: حوالي 5 آلاف مواطن عالقين في المغرب بسبب كورونا

05:31 م الثلاثاء 17 مارس 2020
وزير الخارجية الألماني: حوالي 5 آلاف مواطن عالقين في المغرب بسبب كورونا

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

كيب تاون - (د ب أ)

يسود شعور بالقلق لدى كثير من الألمان في المغرب، رغم إعلان حكومة برلين عن تنظيم رحلات جوية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صرح بأن هناك حاليا ما يتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف مواطن ألماني عالقين بالمغرب حاليا.

وقال المواطن الألماني دافيد نيهوس المنحدر من ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا العالق حاليا مع أسرته في مدينة مراكش المغربية: "لم نحصل على أي معلومات أو توجيهات... إننا نجلس هنا في الفندق بلا حول ولا قوة ونستعلم كل دقيقة عبر جميع القنوات".

وأضاف أنه في الواقع كانت الأسرة تريد العودة إلى ألمانيا يوم الأحد الماضي، ولكن السلطات المغربية منعت جميع الرحلات الجوية ورحلات العبارات إلى أوروبا دون إشعارات مسبقة كبيرة.

وأعلنت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي مساء أمس الاثنين أنها تعتزم السماح برحلات جوية غير مجدولة لآلاف السياح الذين تقطعت بهم السبل.

وتكونت طوابير طويلة جزئيا في مطارات بالمغرب اليوم الثلاثاء للأشخاص الذين يعدلون حجز رحلاتهم أو يشترون تذاكر.

هايكو ماس المغرب الخارجية الألمانية ولاية بافاريا

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