الصحة العالمية: كورونا انتشر أكثر مما كان بالصين والإجراءات الوقائية غير كافية

وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا انتشر بشكل أكثر مما كان في الصين.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس كورونا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد الجمعة، أن أوروبا باتت "البؤرة" الجديدة لوباء كورونا المستجد، داعياً الدول إلى "التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها".

وأشار إلى أن "خمسة آلاف شخص فقدوا حياتهم، وهي محطة مأسوية".

وقال إن أوروبا الآن لديها "حالات إصابة ووفيات بالفيروس أكثر من بقية العالم مجتمعا، ما عدا الصين".

وبحسب جيبريسيوس، فإن المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض.

وسيتيح هذا للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء الكمامات والقفازات والسترات والنظارات الطبية للعاملين في المجال الصحي بالإضافة إلى معدات التشخيص والاستثمار في البحث والتطوير، بما في ذلك في مجال اللقاحات.‏