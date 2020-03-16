موسكو تغلق المدارس وتوقف الأنشطة العامة للحد من انتشار كورونا

موسكو - (د ب أ)

أمر عمدة موسكو اليوم الاثنين بإغلاق المدارس مؤقتًا وتأجيل الفعاليات والمناسبات العامة الكبيرة في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتم الإبلاغ عن نحو 100 حالة إصابة بالفيروس في روسيا، معظمها في موسكو ، في الوقت الذي نشرت فيه أوامر العمدة سيرجي سوبيانين على موقعه الإلكتروني.

ولم ترد أي أنباء عن وفاة أحد بسبب الفيروس في البلاد.

ومن المقرر إغلاق المدارس في العاصمة الروسية لمدة شهر تقريبًا ، اعتبارا من يوم الأحد وحتى 12 نيسان/أبريل ، بانتظار إجراء مزيد من التقييم. ومن المقرر كذلك حظر الأحداث التي يشارك بها أكثر من 50 شخصًا على الفور ، حتى 10 نيسان/أبريل.

وقال البيان إنه بينما ستواصل وسائل النقل العام عملها، فإنه سيحظر على الركاب شراء التذاكر مباشرة من سائقي الحافلات.