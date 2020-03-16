أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب فيروس كورونا الطقس سد النهضة تعليق العمرة

اعتبارًا من اليوم.. المغرب يعلن إغلاق جميع المساجد

02:55 م الإثنين 16 مارس 2020
اعتبارًا من اليوم.. المغرب يعلن إغلاق جميع المساجد

فيروس كورونا

(وكالات):

قررت المملكة المغربية، اليوم الاثنين، إغلاق جميع المساجد مع الاستمرار في رفع الأذان، وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19".

أعلنت الهيئة العلمية للإفتاء في المغرب، بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداءً من اليوم الاثنين.

وطمأنت هيئة الإفتاء المواطنين بأن هذا الإجراء "لن يستمر وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي".

وأكدت الهيئة أن جميع المساجد ستظل مُستمرة في رفع الأذان.

فيروس كورونا إغلاق المساجد المغرب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بسبب كورونا.. رئيس الوزراء: خفض عدد العاملين بالدولة خلال ساعات