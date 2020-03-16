اعتبارًا من اليوم.. المغرب يعلن إغلاق جميع المساجد

(وكالات):

قررت المملكة المغربية، اليوم الاثنين، إغلاق جميع المساجد مع الاستمرار في رفع الأذان، وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19".

أعلنت الهيئة العلمية للإفتاء في المغرب، بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداءً من اليوم الاثنين.

وطمأنت هيئة الإفتاء المواطنين بأن هذا الإجراء "لن يستمر وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي".

وأكدت الهيئة أن جميع المساجد ستظل مُستمرة في رفع الأذان.