اليابان تقيم مراسم تنصيب ولي العهد في موعدها المقرر

طوكيو - أ ش أ

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، أنها تميل إلى إقامة مراسم أبريل المقبل للإعلان رسمياً عن تنصيب الأمير فوميهيتو كولي عهد العرش الامبراطوري كما هو مخطط مع اتخاذ خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - : "سوف نقوم بالترتيبات اللازمة بشكل ثابت لإقامة الاحتفالات وسوف نتخذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع حالات التعرض للفيروس المسبّب للالتهاب الرئوي"

وخططت الحكومة اليابانية في وقت سابق لدعوة حوالي 750 ضيفًا من بينهم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وسفراء أجانب لدى اليابان إلى مأدبة عشاء رسمية بمناسبة حفل التنصيب.

وتقرر بالفعل تخفيض عدد المآدب إلى اثنتين في يوم واحد بدلا من ثلاث على مدى يومين في مراسم التنصيب السابقة حتى قبل تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا ؛ وذلك بهدف خفض التكاليف وتقليل الأعباء على أفراد الأسرة الإمبراطورية.

وكان آبي قد طالب الأسبوع الماضي بإلغاء أو تأجيل الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى في البلاد لمدة 10 أيام أخرى، وذلك بعد تقديم طلبه الأول في أواخر شهر فبراير الماضي للحد من الإصابات المحلية.

وقد تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في اليابان ألفا و500 حالة من بينها حوالي 700 حالة على متن سفينة دياموند برينسس السياحية التي خضعت للحجر الصحي بالقرب من العاصمة طوكيو.