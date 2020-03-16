14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين وفاة 14 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 15 مارس، جميعهم في مقاطعة هوبي مركز الوباء.

قالت السلطات أنه تم تأكيد 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم أمس 4 منهم في هوبي، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

وبذلك يبلغ عدد الحالات الاجمالية المؤكد اصابتها في الصين 80 ألفا و 860 شخصا، وارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 آلاف ة 213 حالة.

وارتفع عدد الحالات التي تعافت من المرض في الصين إلى 67 ألفا و 749 شخصا بعد خروج 838 حالة من المستشفيات أمس الأحد.