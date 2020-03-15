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نيويورك تسجل ثالث حالة وفاة بسبب كورونا

07:20 م الأحد 15 مارس 2020
نيويورك تسجل ثالث حالة وفاة بسبب كورونا

نيويورك تسجل ثالث حالة وفاة بسبب كورونا

وكالات

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) حسبما أعلنت السلطات الصحية في الولاية، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وبحسب "سي إن إن" فإن الوفاة لامرأة مسنة تبلغ من العمر 79 عامًا،

يشار إلى أنه هناك 729 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، في جميع أنحاء الولاية، وتُعد نيويورك هي الولاية التي بها أكبر عدد من الحالات.

وفيات كورونا فيروس كورونا نيويورك

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