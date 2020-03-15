أمريكا توافق على اختبار يكشف كورونا في ٣ ساعات

القاهرة (وكالات)



وافقت السلطات الأمريكية على جهاز اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ما يساهم في جهود احتواء الفيروس الذي يجتاح

العالم وخلق حالة من الفزع وأدى إلى هبوط حاد في الأسواق العالمية.

وقالت شركة لاروش السويسرية منتجة الجهاز الجديد ان نتائجه تظهر في غضون ثلاث ساعات ونصف، ويمكنه عمل ٤١٢٨ اختبارا خلال ٢٤ ساعة، حسبما أفاد تلفزيون سي ان بي سي الأمريكي.

واختبار "كوباس سارس-كوف-٧" يقوم على اكتشاف "فيروس سارس-كوف-٢"، المسبب لمرض كوفيد-١٩، وفقا لبيان من الشركة على موقعها الإلكتروني.

وقال راندي بريتشارد، نائب رئيس قطاع الاتصالات في لاروش، إن الشركة بدأت في تطوير اجهزة الاختبارات في أواخر يناير عندما كانت وتيرة الإصابات والوفيات في الصين في ذروتها.

وأضافت الشركة أنها ستمضي بكل طاقتها من أجل انتاج المزيد من ملايين من اجهزة الاختبارات بعد حصولها على موافقة هيئة الدواء والغذاء الامريكية.

ووافقت الهيئة بالفعل على نزول الجهاز الجديد السوق الامريكية.

وأثنى الرئيس الامريكي دونالد ترامب لدى إعلانه حالة الطوارئ في البلاد يوم الجمعة على الشركة وقال لممثلها في المؤتمر الصحفي: "تستطيعون القيام بذلك. شركة عظيمة!"

وقال ترامب أن التعاون مع القطاع الخاص يسرع وتيرة مواجهه فيروس كورونا المستجد.

وتتعاون الادارة الامريكية مع شركات القطاع الخاص في محاولة لاكتشاف دواء للمرض الذي يجتاح العالم منذ اكتشافه في الصين أواخر العام الماضي.