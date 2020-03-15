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البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص ترامب لفيروس كورونا (مستند)

01:33 ص الأحد 15 مارس 2020
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص ترامب لفيروس كورونا (مستند)

ترامب

وكالات

أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص الرئيس الأمريكي ترامب لفيروس كورونا جاءت سلبية.

ونقلت "العربية"، صورة نشرها البيت الأبيض لنتيجة تحليل الرئيس الأمريكي لفيروس كورونا.

وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه خضع لفحص كورونا المستجد، في وقت كشف البيت الأبيض أنه سيفحص حرارة "جميع من هم على اتصال وثيق" معه أو مع نائبه مايك بنس.

وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض سعى عبره لطمأنة الأميركيين عبر إعطاء توجيهات وإرشادات حول مكافحة الفيروس، قال ترامب إنه بانتظار نتائج الفحص المخبري الذي خضع له.

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ترامب فيروس كورونا فحص كورونا البيت الأبيض

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