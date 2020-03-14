أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة

كندا ترحب بتشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية في جنوب السودان

09:02 م السبت 14 مارس 2020
كندا ترحب بتشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية في جنوب السودان

وزارة الخارجية الكندية

أوتاوا - أ ش أ

رحبت كندا اليوم السبت، بإعلان تشكيل حكومة انتقالية جديدة للوحدة الوطنية في جنوب السودان.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية أن إنشاء حكومة شاملة يعد خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية والسلام المستدام في جنوب السودان، مما يمهد الطريق لانتخابات ديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف البيان "ندرك التسويات الهامة التي اتخذها الرئيس سلفا كير والنائب الأول للرئيس ريك مشار في هذه العملية، ونأمل أن يمثل ذلك خطوة نحو السلام لشعب جنوب السودان."

وأكدت الحكومة الكندية أنها شريك ملتزم لشعب جنوب السودان، من خلال المساعدة الإنمائية والإنسانية وبناء السلام، وإسهامها العسكري في عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الكندية كندا السودان

الخبر التالى:

تونس: ارتفاع مصابي فيروس كورونا إلى 18 حالة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الحالات إلى 110