النرويج توسع إجراءات الحجر الصحي على المسافرين القادمين من الخارج

ستوكهولم - (د ب أ)

راجعت النرويج، اليوم السبت، قواعد الحجر الصحي الهادفة إلى منع تفشي فيروس كورونا، ليشمل الأمر الأشخاص القادمين من الدنمارك وأيسلندا.

واستثنت البلاد كلا من فنلندا والسويد من تلك القواعد التي تتطلب من المسافرين إلى النرويج عزل أنفسهم لمدة 14 يوما، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من الأعراض المرضية للفيروس.

وذكرت السلطات في بيان أن الأشخاص القادمين من السويد أو فنلندا هم الاستثناء من ذلك، لكن إجراءات العزل الذاتي تطبق أيضا إذا مكث شخص ما في بلد آخر لمدة 14 يوما.

وفي الوقت نفسه، دعا مسؤولون من شمال النرويج ، البلاد إلى إغلاق حدودها.

وسجلت السلطات الصحية في النرويج 907 حالات إصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تسجل وفيات.