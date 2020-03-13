ولاية واشنطن الأمريكية تعلن وفاة 37 شخصًا بكورونا

وكالات:

أعلنت سلطات ولاية واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة، وفاة 37 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلن الرئيس الأمريكي، حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الجمعة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وهي كلمة ليست سهلة، وسأعمل على العديد من الولايات من بينها نيويورك للتصدي للفيروس".

وأكد أن الطوارئ التي أعلن عنها ستمنح وزير الصحة تطبيق قوانين وتعديلات تطبق لمواجهة المرض.