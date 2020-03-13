الجزائر: تسجيل إصابة جديدة بكورونا و12 يغادرون الحجر الصحي

الجزائر - (د ب أ):

قالت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الجمعة إنها سجلت حالة جديدة مؤكدة لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليبلغ بذلك مجموع الإصابات المؤكدة 27 حالة، من بينها حالتا وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالة الجديدة سجلت بالجزائر العاصمة وتعود لرجل 37 عاما عاد من فرنسا.

وكشف الوزارة عن مغادرة 12 مريضا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم.