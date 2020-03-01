باكستان تغلق معبرا حدوديا مع أفغانستان بسبب فيروس كورونا

إسلام آباد - (د ب ا):

أعلنت باكستان اليوم الأحد إغلاق معبر شامان الحدودي مع أفغانستان لمدة أسبوع، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن وزارة الداخلية القول إن الحدود سوف تظل مغلقة لمدة أسبوع ابتداء من غد الاثنين.

وكانت باكستان ، قد أعلنت أمس السبت اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى ثلاثة أشخاص.

وكانت أفغانستان قد أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لشخص عاد مؤخرا من إيران.