العاصفة "زابينه" تعطل الرحلات في مختلف أنحاء شمال أوروبا

برلين - (د ب أ)

تسببت عاصفة شتوية قوية في شمال أوروبا، في إلغاء رحلات طيران وتوقف خدمات القطارات، اليوم الأحد.

وفي بريطانيا، تم إلغاء عشرات الرحلات وقلصت شركات السكك الحديدية من جداولها الزمنية، توقعا لسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، طبقًا لما ذكرته وكالة "برس أسوسييشن" للأنباء.

وفي إسكتلندا، أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انهيار سقف حانة بسبب العاصفة، طبقا لما ذكرته الوكالة.

ومن المتوقع أن تكون العاصفة "كيرا" أقوى عاصفة تضرب البلاد منذ عام 2013، حيث كانت مصحوبة برياح شديدة تصل قوتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من غرق المباني والطرق، بالإضافة إلى مخاطر من الأنقاض المتطايرة، والأمواج القوية في المناطق الساحلية.

وتم إلغاء العديد من خدمات العبارات.

وتسببت الفيضانات الناجمة عن العاصفة في أيرلندا في انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف أسرة، وفقًا لقناة "آر تي إي".

وقالت متحدثة باسم قصر باكنجهام في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن ملكة بريطانيا ألغت خططا لحضور قداس الأحد بكنيسة في ساندرينجهام لأسباب أمنية.

وأكدت المتحدثة باسم القصر أن قرار الملكة يرجع إلى القلق بشأن المواطنين الذين يحتشدون دوما لرؤيتها.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن العاصفة، التي يُطلق عليها اسم "زابينه" هناك، ستصل إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد خلال اليوم الأحد وجنوب ألمانيا صباح غد الاثنين.

ومددت هيئة الأرصاد تحذيرها الشديد من حالة الطقس لأجزاء من ألمانيا حتى مساء غد الاثنين.

من المتوقع أن تتسبب سرعة الرياح البالغة حوالي 120 كيلومترا في الساعة في سقوط الأشجار وإعاقة حركة المرور.

وذكرت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) صباح اليوم الأحد أن بعض المناطق الساحلية وغيرها من المتوقع أن تتضرر بشدة بسبب العاصفة ولن يكون من السهل الوصول إليها من خلال قطارات المسافات الطويلة من منتصف النهار فصاعدا.

وأضافت أنها أجرت استعدادات مكثفة للعاصفة من بين أشياء أخرى، هناك فرق عمل متنقلة لديها مناشير على أهبة الاستعداد لإزالة الأشجار المتساقطة، من على القضبان والخطوط الهوائية.

وتتوقع مطارات في فرانكفورت وهامبورج وبرلين وكولونيا أن تضر العاصفة ببعض من عملياتها.

وألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية 120 رحلة طيران أوروبية من وإلى مطار سخيبول بأمستردام بحلول منتصف الليل كإجراء وقائي.

وأعلن مطار "كولونيا بون" على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه يتوقع إلغاء الرحلات بدءا من بعد الظهر.

وذكر معهد الأرصاد الجوية الملكي أنه من المتوقع أن تؤثر العاصفة على بلجيكا بأكملها لمدة حوالي 24 ساعة، بدءا من الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وتم إلغاء حوالي 60 رحلة جوية اليوم الأحد في مطار بروكسل، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا).