فيروس كورونا: الصين تحذر من الاستخدام المفرط للملابس الواقية

القاهرة- وكالات:

دعت لجنة الصحة الوطنية الصينية إلى "الاستخدام المعقول" للملابس الواقية، مُحذّرة من الاستخدام المفرط وغير المنضبط الذي قد يتسبب في نقص بموارد الوقاية ويمكن أن يزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأصدرت الصحة الصينية بيانا نقلته رويترز، الأحد، جاء فيه: "في الوقت الذي تواجه فيه الصين نقصا حادا في المعدات، بما في ذلك البدلات والأقنعة والنظارات الواقية، لحماية العاملين في المجال الطبي من الإصابة بفيروس (كورونا)، وعلى الرغم من وجود تحسن في إمدادات الملابس الواقية، إلا أنها لا تزال غير كافية، لذلك نحذر من الاستخدام المفرط لها".

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في الصين إلى 811 شخصًا، إلى جانب حالتي وفاة في الفلبين وهونج كونج، متجاوزًا بذلك حصيلة ضحايا "سارس" الذي أودى بحياة 800 شخص ف العالم خلال عاميّ 2002 و2003.