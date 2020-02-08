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العربية: هجوم إلكتروني يقطع خدمة الإنترنت عن إيران مؤقتًا

09:24 م السبت 08 فبراير 2020
العربية: هجوم إلكتروني يقطع خدمة الإنترنت عن إيران مؤقتًا

تعبيرية

طهران - (أ ش أ):

أكد عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية سجاد بنابي، أن إيران تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتا.

وقال بنابي، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، إن "الشبكة لم تتضرر جراء الهجوم الذي لم يتم تحديد مصدره؛ لكن إيران واجهت خللا في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب الهجوم الإلكتروني".

وأوضح أن الخدمة عادت إلى حالتها العادية، بعد تدخل "دجفا" وهي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".

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سجاد بنابي إيران هجوم إلكتروني الإنترنت

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