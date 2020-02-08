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إصابة مدنيين اثنين في انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شرقي بغداد

07:11 م السبت 08 فبراير 2020
إصابة مدنيين اثنين في انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شرقي بغداد

انفجارات _أرشيفية

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين في انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، قرب مقهى شعبي ضمن منطقة بغداد الجديدة مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.

انفجار بغداد العراق

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