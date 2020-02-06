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خطاب ترامب بعد انتصاره في معركة العزل: إجراءات الديمقراطيين سياسية فاسدة (فيديو)

07:33 م الخميس 06 فبراير 2020
خطاب ترامب بعد انتصاره في معركة العزل: إجراءات الديمقراطيين سياسية فاسدة (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن محاولات إبعاده عن منصبه بدأت من توليه السلطة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 3 سنوات.

وأضاف في كلمته التي جاءت بعد تبرئته من مجلس الشيوخ الأمريكي في محاكمة العزل، أن ما واجهه من إجراءات ديمقراطية "كذب وافتراء" لا يجب أن تحدث لأي رئيس أمريكي آخر في المستقبل.

وتابع الحديث بأن ما حدث له لو تعرض الرئيس السابق باراك أوباما لكان هناك الكثيرون في السجن لسنوات طويلة.

وشكر الرئيس ترامب النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بعد التصويت لصالح عدم إدانته في الكونجرس.

وقال إنه لم يفعل أي شيء خاطئ ليحاسب عليه ويدان بسببه، مضيفًا "لم أقترف أي خطأ في حياتي".

ووصف المحاكمة في مجلس النواب بأنها كانت سياسية تماما، و"فاسدة تماما".

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، الرئيس الأمريكي من تمتي عرقلة سير العدالة بالكونجرس وإساءة استغلال منصبه.

دونالد ترامب عزل ترامب محاكمة سياسية مجلس الشيوخ الأمريكي

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