فيروس كورونا: بدء التجارب السريرية للعقار المُضاد للفيروسات

كتبت- رنا أسامة:

بدأت التجارب السريرية لعقار "ريمسيفير" الجديد المُضاد للفيروسات، الخميس، على أن تشمل أكثر من 750 مريضًا مُابًا بفيروس كورونا الجديد في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان بوسط الصين، حسبما أفاد التليفزيون الصيني الرسمي (سي جي تي إن بالعربية).

وأظهر العقار نجاحًا وفعالية في مواجهة فيروسات مثل "سارس" و"ميرس" وإيبولا"، كما أثبت "مؤشرات إيجابية جيدة للغاية" في مقاومة كورونا على المستوى الخلوي.

غير أن خبراء صينيين قالوا إنه يتعيّن انتظار نتائجه الفعلية في التجارب السريرية المُزمع إجراؤها في مستشفيات عدة تقع في بؤرة تفشي الفيروس، بما في ذلك بما في مستشفى "ووهان جينيينتان".

وقال علماء صينيون إنه تم النظر أيضًا في العقاقير المُضادة للملاريا للاستعانة بها في علاج كورونا. كما أثبتت العقاقير الصينية التقليدية فعاليتها بالنسبة لبعض مرضى الفيروس القاتل، وفق التليفزيون الصيني الرسمي.

وخارج الصين، نجح أطباء تايلانديون في معالجة حالات عديدة باستخدام عقاقير مُضادة للفيروسات تستخدم لعلاج الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) لكنها لم تنجح بشكل كامل رغم تحسن حالة المرضى بشكل كبير بعد 48 ساعة من العلاج.

وارتفعت حصيلة الوفيات المؤكّدة الناجمة عن الفيروس حتى الآن إلى 563 شخصًا في الصين إضافة إلى حالتي وفاة في الفلبين وهونج كونج.

وأكّدت 28 دولة حتى الآن تسجيل حالات إصابة على أراضيها بالفيروس، الذي ظهر أولا في سوق "هونان" لبيع الحيوانات البرية في ووهان بمقاطعة هوباي أواخر ديسمبر الماضي.

ويُتوقع أن يُفتتح مستشفى ميداني ثان باسم "ليشينشان" يتسع لـ1600 سرير في مدينة ووهان التي فرضت عليها إجراءات عزل، بعد افتتاح مستشفى "هوشنشان" بعد 10 أيام من بدء عمليات بنائه، ومستشفى ثالث في منطفة هوانجانج أُنجز في غضون 48 ساعة. وقالت السلطات إنها بصدد تحويل مبان عامة إلى منشآت طبية لاستقبال المصابين بكورونا.