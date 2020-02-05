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ترامب يتعهد بحماية حق حيازة الأسلحة النارية

05:52 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
ترامب يتعهد بحماية حق حيازة الأسلحة النارية

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واشنطن - (د ب أ):

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحماية حق حيازة الأسلحة النارية.

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد: "سأحمي دائما الحق المكفول لكم بموجب التعديل الثاني بالاحتفاظ بالسلاح وحمله".

دونالد ترامب حق حيازة الأسلحة النارية أمريكا

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