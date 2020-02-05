ترامب يتعهد بحماية حق حيازة الأسلحة النارية
05:52 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
واشنطن - (د ب أ):
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحماية حق حيازة الأسلحة النارية.
وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد: "سأحمي دائما الحق المكفول لكم بموجب التعديل الثاني بالاحتفاظ بالسلاح وحمله".
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