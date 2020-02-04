جدل في ألمانيا.. هل يُسمح لتلميذات المدارس بارتداء النقاب؟

برلين - (د ب أ)

هناك نقاش في ألمانيا في فترات منتظمة بشأن حظر الحجاب في المدارس. ولكن هناك حالة أخرى في هامبورج تلقي الضوء على موضوع آخر مختلف بشكل واضح عن قضية الحجاب، ألا وهو النقاب، والذي يختلف عن الحجاب في أنه يغطي الوجه كله، باستثناء العينين.

استطاعت طالبة في إحدى المدارس المهنية بهامبورج الحصول على حكم قضائي بارتداء النقاب أثناء الحصة المدرسية. وردت حكومة هامبورج على الحكم بالإعلان عن عزمها تعديل القانون المدرسي واعتماد حظر للنقاب في مدارس الولاية. وهناك خطط مشابهة لذلك أيضا في ولاية شليسفيج هولشتاين، شمال ألمانيا. كما أعلنت ولاية بادن فورتمبرج، جنوب ألمانيا، هي الأخرى اليوم الثلاثاء عزمها تشديد القانون المدرسي لديها.

وحيث إن الولايات في ألمانيا هي المسؤولة عن التعليم، فإن هذا الأمر سينظم بشكل غير موحد. كشف استطلاع أجري بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بين الولايات الألمانية، أن هناك ولايات بها حظر للنقاب في المدارس، وولايات بدون ضوابط قانونية بهذا الشأن، بل إن بعض الولايات لا ترى أن هناك ضرورة لمثل هذه الضوابط أصلا.

كانت الإدارة المدرسية في هامبورج قد أمرت أم الفتاة البالغة من العمر 16 عاما بأن تجعل ابنتها تكشف عن وجهها في المدرسة المهنية، وحذرتها بتغريمها 500 يورو إذا لم تستجب لذلك، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا بالولاية.

واعتمدت الحكم القضائي على خلو القانون المدرسي من الأساس القانوني الذي يخول للقائمين على التعليم في الولاية اللجوء لمثل هذه الخطوة، حيث لا يتضمن القانون أي إشارة واضحة ومباشرة إلى ضرورة تغطية الفتيات وجوههن في المدرسة.

وتعليقا على الحكم قال مسؤول التعليم بولاية هامبورج، تيس رابه، في تصريح لقناة "ان دي ار 3ر90"، اليوم الثلاثاء: "أسعى لأن يكشف جميع التلاميذ وجوههم، وإذا كانت الأحكام القضائية تقول إن علينا أن نغير القانون في سبيل ذلك، فسنفعل ذلك الآن، وبسرعة"، مضيفا: "لا يجوز أن يجلس شخص في الفصل دون أن نعلم من الشخص الموجود خلف القناع".

وحسب رابه فإن هامبورج ستعدل قانونها المدرسي بشكل يتوافق مع القانون المدرسي بولاية سكسونيا السفلى، والذي يتضمن حظرا للنقاب منذ عام 2017، حيث يمنع هذا القانون أن يكون سلوك التلاميذ أو ملابسهم سببا لعرقلة التواصل بين الأطراف المشاركة في الحياة المدرسية. كما يحظر القانون المدرسي في بافاريا على التلاميذ تغطية وجوههم في المدرسة، "إلا إذا كانت هناك أسباب مدرسية تقتضي ذلك"، وفقا لما جاء في القانون المدرسي للولاية.

عن ذلك يقول وزير التعليم بولاية بافاريا، ميشائيل بيازولو، في تصريح لـ (د ب أ) إن الحصة المدرسية والتربية يحتاجان للتواصل المفتوح "ولابد أن يصبح باستطاعة كل من أعضاء هيئة التدريس والتلميذات والتلاميذ أن ينظروا في وجوه بعض".

من جانبها أعلنت وزيرة التعليم بولاية بادن فورتمبرج، سوزانه ايزمان، اليوم الثلاثاء، عن تعديل القانون المدرسي في ولايتها، وذلك من أجل اعتماد حظر النقاب، وأيدها في ذلك رئيس وزراء الولاية، فينفريد كريتشمان، العضو بحزب الخضر، والذي قال إنه على الرغم من قلة حالات النقاب في الولاية، إلا أنه من المجدي ضبط هذه المسألة قانونيا.

لكن هناك ولايات ألمانية أخرى ترى أنه ليس هناك ضرورة تستوجب التحرك حيال النقاب، حيث قال وزير الاندماج بولاية شمال الراين فيستفاليا، يواخيم شتامب، العضو بالحزب الديمقراطي الحر، اليوم الثلاثاء في دوسلدورف، إنه لا مكان للبرقع والنقاب في الجامعات والمدارس، ".. ولكن علينا أن نحرص على ألا نهول من الحالات الفردية".

أما وزارة التربية بولاية سكسونيا، فأكدت أنه لا يوجد حتى الآن داع لتعديل القانون المدرسي، في حين افادت ولاية تورينجن بأنه لا توجد ضوابط بشأن التعامل مع النقاب، مؤكدة أيضا أنها لا تعتزم اعتماد تعديلات بهذا الشأن.

كما أن ولاية هيسن، وسط ألمانيا، هي الأخرى لا ترى أن هناك ما يستدعي اعتماد ضوابط بشأن النقاب في المدرسة، حيث قال متحدث باسم وزارة تربية الولاية، في عاصمتها، فيسبادن، إن القانون المدرسي في هيسن يؤكد على أن العملية التربوية والتعليمية تعتمد على التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ، وإن مشاركة إحدى التلميذات المنتقبات في الحصة المدرسية ليس مسموحا به.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على إجابات مشابهة من ولاية أخرى، منها ولاية بريمن، حيث أكدت متحدثة باسم الإدارة التعليمية في الولاية عدم وجود حالة انتقاب لإحدى التلميذات في المدينة الولاية، وأضافت: "نتحدث عن شيء لا يحدث".

أكد ممثلو المعلمين تأييدهم حظر النقاب، حيث قال رئيس رابطة التربية والتعليم، أودو بِكمان، في تصريح لـ (د ب أ) أنه لابد من أن يكون وجه المخاطَب معروفا للمتحدث، "وحتى تستطيع المدارس المطالبة بذلك، فلابد من ضابط قانوني واضح في كل ولاية على حدة".

وكان رئيس الرابطة الاتحادية للمعلمين، بِتر مايدونجر، قد قال أمس الاثنين، إنه يدعو لحظر النقاب على مستوى جميع ألمانيا، في جميع المؤسسات التعليمية، "حيث إن النقاب لا يتناسب مع التعامل المفتوح والصريح الذي يجب علينا مراعاته أثناء الحصة المدرسية".