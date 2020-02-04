4 إصابات بفيروس كورونا بين صفوف الطلاب السودانيين في الصين

وكالات:

نقلت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل تصريحا لمسؤول سوداني أكد فيه وجود 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الطلبة السودانيين بالصين.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت في وقت سابق اليوم خلو البلاد من أي إصابات بفيروس كورونا الذي انتشر في أكثر من 19 دولة وتسبب في وفاة 425 شخصًا بالصين.

وقال مدير ادارة الطوارئ الصحية بالسودان، بابكر المقبول، في تصريح صحفي، إن حالات الاشتباه التي سُجلت لأشخاص أظهرت تحاليل عيناتهم في السودان وألمانيا، سلامتهم، وعدم إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى أن الوزارة ظلت تتابع تطورات الوضع الصحي والوباء العالمي، الذي شهدته الصين، منذ الأيام الأولى، لافتا إلى بذل جهود مستمرة بميناء بورتسودان والمعابر البرية والولايات.