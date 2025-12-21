إعلان

"الصحة": الأطفال المعتدون على زملائهم غالبًا كانوا ضحايا للعنف سابقًا

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:32 م 21/12/2025

الدكتورة إيمان جابر نائب رئيس الأمانة العامة للصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علقت الدكتورة إيمان جابر، نائب رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، على اعتداء 4 طلاب على زميله بأكتوبر، موضحة أن الطفل الذي يعتدي على زملائه يكون في الغالب قد تعرض للعنف مسبقًا.

وأوضحت "جابر"، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكثير من الأطفال الذين يقومون بإيذاء الآخرين هم في الأصل ضحايا، حيث يؤدي تعرضهم للإيذاء إلى تحولهم إلى أشخاص يدفعهم لتكرار هذا السلوك تجاه غيرهم.

وأشارت إيمان جابر إلى أن المحتوى البصري غير المناسب الذي يتعرض له الأطفال يلعب دورًا كبيرًا في تقليد السلوكيات العنيفة، ما قد يزيد من احتمالية ارتكابهم أعمال عنف، ويؤثر سلبًا على سلوكهم مع تقدم العمر.

ونوهت إيمان جابر، بأن أي طفل يرتكب جريمة يكون من المؤكد أنه تعرض للإيذاء في وقت سابق، مشددة على أهمية الوعي والمراقبة الأسرية والتربوية للحد من هذه الظاهرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة إيمان جابر وزارة الصحة الإعلامية كريمة عوض العنف ضد الأطفال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات