"الصحة": الأطفال المعتدون على زملائهم غالبًا كانوا ضحايا للعنف سابقًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علقت الدكتورة إيمان جابر، نائب رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، على اعتداء 4 طلاب على زميله بأكتوبر، موضحة أن الطفل الذي يعتدي على زملائه يكون في الغالب قد تعرض للعنف مسبقًا.

وأوضحت "جابر"، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكثير من الأطفال الذين يقومون بإيذاء الآخرين هم في الأصل ضحايا، حيث يؤدي تعرضهم للإيذاء إلى تحولهم إلى أشخاص يدفعهم لتكرار هذا السلوك تجاه غيرهم.

وأشارت إيمان جابر إلى أن المحتوى البصري غير المناسب الذي يتعرض له الأطفال يلعب دورًا كبيرًا في تقليد السلوكيات العنيفة، ما قد يزيد من احتمالية ارتكابهم أعمال عنف، ويؤثر سلبًا على سلوكهم مع تقدم العمر.

ونوهت إيمان جابر، بأن أي طفل يرتكب جريمة يكون من المؤكد أنه تعرض للإيذاء في وقت سابق، مشددة على أهمية الوعي والمراقبة الأسرية والتربوية للحد من هذه الظاهرة.