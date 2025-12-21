ولي العهد المغربي يخطف الأضواء في افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2025

فيديو هدف منتخب المغرب في مرمى جزر القمر في كأس الامم الافريقية

خطف ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، الأنظار بشكل كبير خلال تواجده في مباراة منتخب المغرب ضد منتخب جزر القمر، في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب المغرب حاليا نظيره جزر القمر، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب.

وظهر ولي العهد المغربي، قبل انطلاق صافرة بداية المباراة، داخل أرضية الملعب وهو يوجه التحية للاعبي المنتخبين، بالإضافة إلى تنفيذه ضربة البداية وسط تفاعل كبير من كل الجماهير.

ونزل الأمير مولاي الحسن إلى أرضية ملعب مباراة المغرب، رفقة كل من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا رفقة كل من: "جزر القمر، زامبيا ومالي".

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

