إعلان

بسبب 7 أكتوبر.. إسرائيل تسلح 10 آلاف جندي احتياط بأسلحة داخل منازلهم

كتب : محمد جعفر

09:39 م 21/12/2025

جنود الاحتلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تسليح نحو 10 آلاف من جنود الاحتياط بأسلحة طويلة تُحفظ بشكل دائم داخل منازلهم، في خطوة تأتي ضمن استخلاص العِبر من هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراء يخص فرقة "ديفيد" رقم 96، التي أنشأها الجيش قبل قرابة عام، وتعتمد على جنود احتياط من الفئات العمرية الأكبر، ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، ويعودون للتطوع مجددًا بعد انتهاء مدة خدمتهم الاحتياطية.

وبحسب التقرير، سيُزوَّد كل مقاتل في الفرقة بسلاح طويل يُسلَّم له في منزله، من طراز M4 وهي النسخة الأحدث من بندقية M16، إضافة إلى مخازن ذخيرة جاهزة وخوذة وسترة قتالية، بما يتيح استدعاءه فورًا إلى موقع كتيبته في أي وقت، تحسبًا لسيناريو أمني طارئ مشابه لما شهدته إسرائيل خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن أحداث ذلك اليوم تمثل أكبر إخفاق استخباراتي وعسكري في تاريخ إسرائيل، لما خلفته من تداعيات جسيمة على صورة الدولة وجيشها على الساحة الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسليح جنود الاحتياط الاحتلال الإسرائيلي جنود إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية