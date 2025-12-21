بسبب 7 أكتوبر.. إسرائيل تسلح 10 آلاف جندي احتياط بأسلحة داخل منازلهم

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تسليح نحو 10 آلاف من جنود الاحتياط بأسلحة طويلة تُحفظ بشكل دائم داخل منازلهم، في خطوة تأتي ضمن استخلاص العِبر من هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراء يخص فرقة "ديفيد" رقم 96، التي أنشأها الجيش قبل قرابة عام، وتعتمد على جنود احتياط من الفئات العمرية الأكبر، ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، ويعودون للتطوع مجددًا بعد انتهاء مدة خدمتهم الاحتياطية.

وبحسب التقرير، سيُزوَّد كل مقاتل في الفرقة بسلاح طويل يُسلَّم له في منزله، من طراز M4 وهي النسخة الأحدث من بندقية M16، إضافة إلى مخازن ذخيرة جاهزة وخوذة وسترة قتالية، بما يتيح استدعاءه فورًا إلى موقع كتيبته في أي وقت، تحسبًا لسيناريو أمني طارئ مشابه لما شهدته إسرائيل خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن أحداث ذلك اليوم تمثل أكبر إخفاق استخباراتي وعسكري في تاريخ إسرائيل، لما خلفته من تداعيات جسيمة على صورة الدولة وجيشها على الساحة الدولية.