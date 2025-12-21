دعت الإعلامية لميس الحديدي الجماهير المصرية إلى توحيد الصف والتخلي عن أي خلافات أو أصوات محبطة مع انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا، مؤكدة أن الوقت حان للتفرغ الكامل لدعم المنتخب الوطني.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة"، عبر فضائية "النهار": "أي خلافات أو أي أصوات محبطة لازم تسكت.. لا صوت يعلو فوق دعم المنتخب".

وأشارت الحديدي إلى أن البطولة التي تفتتح اليوم في المغرب وتستمر حتى 18 يناير، ستشهد مشاركة المنتخب المصري الذي يبدأ مشواره بمواجهة زيمبابوي غدًا.

وتابعت أن آخر لقب أفريقي تحقق كان قبل 15 سنة تحت قيادة حسن شحاتة، بينما تقود المسيرة الحالية أسطورة أخرى هي حسام حسن، الذي كان لاعبًا في ألقاب 2006 و2008 و2010.

وأقرت الإعلامية بأن هناك "أصواتًا كثيرة محبطة" بسبب النتائج الأخيرة، لكنها استدركت مؤكدة أن الفريق "وصل إلى كأس العالم" رغم كل الظروف.

وشددت على أنه مع بداية المنافسة، "لازم يكون فيه ثقة وأمل وقوة ودعم"، لأن الهدف الوحيد هو "تحقيق اللقب الثامن" والتوقف عن الاكتفاء بمجرد الاستناد إلى تاريخ الألقاب السبع.